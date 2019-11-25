2019-11-25T14:16:22+03:00
Общество

Министр здравоохранения объяснила уход Лео Бакериа с поста директора Центра имени Бакулева

Он достиг предельного возраста для руководящей должности
Юлия САЛЬНИКОВА
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Лео Бакерия с 1994 года возглавлял Центр имени БакулеваЛео Бакерия с 1994 года возглавлял Центр имени БакулеваФото: Евгения ГУСЕВА
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Лео Бокерия больше не будет директором Центра имени Бакулева. Это подтвердила министр здравоохранения Вероника Скворцова. В этом году Лео Бокерия достиг предельного возраста для руководящей должности. После 70 можно занимать, если речь идет о медицинских организациях, «знаковые почётные должности». В декабре 22 декабря Бокерия исполняется 80 лет. Центром имени Бакулева он руководит с 1994 года.

- Можно продолжать лечебную, образовательную, административную работу, воспитывать поколения новых врачей, участвовать в методологических разработках, - приводит слова Вероники Скворцовой «Интерфакс».

Лео Бокерия предложили остаться в центре, но не на должности директора, а в качестве «почетного президента» организации. Министр пообещала создать ему такие же комфортные условия, как и раньше. Он останется главным кардиохирургом минздрава.

- Чем дольше человек занят своей повседневной профессиональной деятельностью, и, таким образом, максимально социализирован, тем лучше сохраняется его здоровье, и тем больше продолжительность жизни , - ранее заявлял известный на всю страну кардиохирург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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