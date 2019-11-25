2019-11-25T14:39:03+03:00
Общество

Минздрав России: число новых случаев ВИЧ-инфекции снизилось

Рост количества ВИЧ-инфецированных начал падать в 2015, когда власти взяли новый курс на борьбу с заражением
Ася КУЗНЕЦОВА
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Глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова назвала духовно-нравственное воспитание молодёжи, её просвещение и повышение информированности о ВИЧ-инфекции необходимым фактором в борьбе с распространением ВИЧ.Глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова назвала духовно-нравственное воспитание молодёжи, её просвещение и повышение информированности о ВИЧ-инфекции необходимым фактором в борьбе с распространением ВИЧ.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова назвала духовно-нравственное воспитание молодёжи, её просвещение и повышение информированности о ВИЧ-инфекции необходимым фактором в борьбе с распространением ВИЧ. Такое заявление она сделала на форуме по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

- В январе - октябре 2019 года зарегистрировали снижение до 65 755 новых случаев, на 8% ниже, чем за аналогичный период 18 года, когда было зарегистрировано 71 500 ВИЧ-инфицированных, - уточнила Скворцова.

По её данным, в России зарегистрированы около 900 000 ВИЧ-положительных. В нулевые годы прирост заболеваемости составил 8-12% каждый год, однако в 2015 году ситуация начала меняться из-за мер по борьбе с распространением вируса. В России около 900 тысяч ВИЧ-положительных, а на диспансерном учёте стоят 740 тысяч людей, из которых 67% получают лечение.

В 2018 году Минздрав рассказал, что заболеваемость ВИЧ сократилась на 2%.

28 октября Вероника Скворцова рассказала в прямом эфире радио "Комсомольская правда" о способах профилактики ВИЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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