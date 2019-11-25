В правительстве хотят назначить гендиректором «Российского экологического оператора» Меня

СЕГОДНЯ 14:29 2019-11-25T14:36:30+03:00

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В правительстве определились с кандидатурой на пост гендиректора Российского экологического оператора. Днем 25 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку Дениса Буцаева, который возглавлял компанию. На его месте хотят утвердить Михаила Меня, бывшего министра строительства и ЖКХ. В настоящее время Михаил Мень является аудитором Счетной палаты.

- Новый порядок сбора, переработки и утилизации отходов должен быть прозрачным и понятным обществу, всем участникам процесса — от каждого сельского и городского жителя до регионального оператора. Поэтому правительство России приняло решение укрепить руководство ППК РЭО, - сказал вице-премьер Алексей Гордеев, его слова приводит РИА Новости.

Компания Российский экологический оператор создана в 2019 году. Буцаев стал первым директором организации. при нем в регионах страны начала формироваться единая система по утилизации отходов. Появилась возможность дистанционно сообщать о проблемах в сфере - компания запустила июле 2019 года систему РЭО Радар.

ИСТОЧНИК KP.RU