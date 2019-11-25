Москвичи обменяли на «Станцию Мини» старые граммофоны, радиошляпы и «Яндекс. Носок»

СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-25T16:14:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В компании «Яндекс» рассказали, на что меняли Станции мини в день старта продаж новинки. Суть акции простая – москвичам предложили принести любую старую аудиотехнику, а в замен получить новенькую умную Станцию, внутри которой «живет» голосовой помощник Алиса.

Желающие поучаствовать в таком технологичном «трейд-ин» и получить без всяких доплат современный гаджет, оказалось столько, что очередь на улице Тимура Фрунзе растянулась на целый квартал. Многие принесли с собой для обмена обычные колонки, кто-то прихватил по нескольку предметов. Но организатор объяснили – все по-честному, по колонке в одни руки.

Но нашлись и совсем эксклюзивные экземпляры. Их поместили в музей «Яндекс», остальную старую технику сдали не переработку, чтобы она получила «вторую жизнь». Один из участников акции принес на обмен радиолу «Урал-112», которая стояла долгие годы в гараже дедушки без дела. Другой участник принес настоящий граммофон, радиошляпа, были в списке необычных экспонатов магнитофоны-бумбоксы и даже техника хэнд-мейд. Студент Михаил Ткаченко сделал «Яндекс носок» из старой блютус-колонки. Вместо чехла для техники парень использовал носок, а его девушка вышила на нем логотип «Яндекса».

- Мы зарезервировали для акции тысячу Станций Мини и получили в обмен 1083 старых устройства, - рассказали в компании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740980" frameborder="0"></iframe> Видео - старт продаж Яндекс.Станции мини.Иван МАКЕЕВ, Мария ШЕСТЕРИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU