2019-11-25T15:39:29+03:00
Общество

Совфед разрешил силовикам сбивать беспилотники

Руководители ведомств сами решат, кого наделить такими полномочиями
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Совфед разрешил силовикам сбивать беспилотникиСовфед разрешил силовикам сбивать беспилотникиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Совет Федерации принял закон, который разрешает сотрудникам силовых ведомств пресекать незаконные полеты дронов, перехватывая управление над ними или сбивая их.

МВД, ФСБ, ФСО, СВР и Росгвардия получили право нейтрализовывать беспилотники-нарушители при помощи «подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения таких судов». При этом, руководители силовых ведомств сами решат, кого наделить такими полномочиями.

Напомним, в октябре председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил о необходимости законодательно регламентировать использование дронов. Позже заместитель главы Росгвардии Олег Борукаев указал на то, что подобный закон особенно важен на фоне «лавинообразного» увеличения случаев незаконного использования беспилотников. 21 ноября документ одобрила Госдума.

В настоящие время полеты дронов пресекаются в отдельных местах. Таких как Кремль, Лубянская площадь у здания ФСБ и Керченский мост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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