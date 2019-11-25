Совфед одобрил закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО

СЕГОДНЯ 17:37 2019-11-25T17:37:39+03:00

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Совет Федерации принял законопроект, обязывающий иностранных производителей электроники устанавливать российское программное обеспечение на свои смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией SMART-TV, которые будут продаваться в нашей стране. Документ должен вступить в законную силу с 1 июля 2020 года.

Напомним, законопроект разработан группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым. По замыслу инициаторов такая мера даст толчок развитию отечественной IT-индустрии, а также полезна российским пользователям. Как следует из пояснительной записки, россиянам не нужно будет скачивать эти приложения вручную.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, американская корпорация Apple заявила, что в случае принятия законопроекта она покинет российский рынок. При этом многие скептики заявляют, что из России уйдут и многие другие производители смартфонов.

ИСТОЧНИК KP.RU