В жилом доме на Бауманской улице в Москве произошел пожар

СЕГОДНЯ 16:19 2019-11-25T16:19:24+03:00

В жилом доме в Москве произошел пожар Фото: Кадр видео

О пострадавших не сообщается

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В понедельник, 21 ноября, в жилом доме на пересечении Аптекарского переулка и Бауманской улице в Москве произошел пожар.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно открытое горение в трехэтажном доме в центре столицы.

На месте происшествия работают бригады МЧС.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Информации о пострадавших пока нет.

Пожар начался около 15:40 мск. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение за 15 минут. На данный момент спасатели обследуют квартиру.

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем ранее, 24 ноября, в подмосковном Королёве тушили крупный пожар в жилом доме. Общая площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров. С огнем боролись 87 пожарных, были задействованы 28 единиц техники. Из здания были эвакуированы 40 человек, никто не пострадал. Незадолго до этого другой крупный пожар произошел в поселке Мосрентген, расположенном на территории новой Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745935" frameborder="0"></iframe> Пожар на Бауманской улице в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU