В жилом доме на Бауманской улице в Москве произошел пожар
В понедельник, 21 ноября, в жилом доме на пересечении Аптекарского переулка и Бауманской улице в Москве произошел пожар.
На опубликованных кадрах с места происшествия видно открытое горение в трехэтажном доме в центре столицы.
На месте происшествия работают бригады МЧС.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Информации о пострадавших пока нет.
Пожар начался около 15:40 мск. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение за 15 минут. На данный момент спасатели обследуют квартиру.
Напомним, как писал сайт kp.ru, днем ранее, 24 ноября, в подмосковном Королёве тушили крупный пожар в жилом доме. Общая площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров. С огнем боролись 87 пожарных, были задействованы 28 единиц техники. Из здания были эвакуированы 40 человек, никто не пострадал. Незадолго до этого другой крупный пожар произошел в поселке Мосрентген, расположенном на территории новой Москвы.
Пожар на Бауманской улице в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU