Комиссия Мосгордумы поддержала поправки ко второму чтению бюджета Москвы

СЕГОДНЯ 17:08 2019-11-25T17:08:03+03:00

В проекте увеличили расходы на развитие массового спорта и благоустройство дворов в «новой» Москве

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Проект бюджета на ближайшие три года в понедельник 25 ноября рассмотрела комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике. Депутаты активно обсуждали законопроект – в итоге внесли 146 поправок. Предложения, как рассказала редактор законопроекта, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, можно разделить на два блока: те, которые предлагают перераспределение бюджетных средств в расходной части и те, что не предполагают.

Редактор законопроекта рассказала о поправках которые планируется поддержать. Одно из предложений касается «детей войны», которые будут получать с 1 января 2020 года ежемесячную выплату. На различные социальные пособия планируется выделить почти 15 миллиарда рублей из резервного фонда столицы.

Большинство голосов поддержана поправка фракции КПРФ – на развитие научной деятельности в Москве хотят выделить 1 миллиард рублей. Больше средств могут направить на развитие массового спорта, речь идет о сумме 1,5 млрд рублей. Столько же планируется потратить дополнительно на благоустройство дворовых территорий, еще 1 млрд рублей – предлагают направить на реконструкцию зданий московских театров, внесенных в список культурного наследия.

- Источником финансового обеспечения всех поддержанных поправок является резервный фонд, предусмотренный на 2020 год в расходной части бюджета, -рассказала Елена Зяббарова. Законопроект на ближайшую трехлетку – на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 года рекомендовано было принять в третьем окончательном чтении.