Названы самые популярные дизельные авто
Названы самые популярные авто с дизельным двигателем, которые предпочитают россияне. Статистика продаж данных транспортных средств показывает, что за десять месяцев 2019 года россияне приобрели 98 056 машин. На первом месте - BMW.
Рейтинг самых востребованных авто составили специалисты аналитического агентства «Автостат».
Самые востребованные дизельные авто:
BMW – продано 21 35 ,
Toyota Land Cruiser Prado - 6550,
Renault Duster. - 5234,
Hyundai Santa Fe - 4972.
Ранее озвучивалась еще одна статистика: по итогам девяти месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 536 000. Эти данные на 8,5% выше того, что отдавали за авто годом ранее, пишет газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU