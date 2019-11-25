Названы самые популярные дизельные авто

СЕГОДНЯ 16:37 2019-11-25T16:37:56+03:00

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Названы самые популярные авто с дизельным двигателем, которые предпочитают россияне. Статистика продаж данных транспортных средств показывает, что за десять месяцев 2019 года россияне приобрели 98 056 машин. На первом месте - BMW.

Рейтинг самых востребованных авто составили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Самые востребованные дизельные авто:

BMW – продано 21 35 ,

Toyota Land Cruiser Prado - 6550,

Renault Duster. - 5234,

Hyundai Santa Fe - 4972.

Ранее озвучивалась еще одна статистика: по итогам девяти месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 536 000. Эти данные на 8,5% выше того, что отдавали за авто годом ранее, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU