Трамп отправил в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера

СЕГОДНЯ 16:41 2019-11-25T16:41:12+03:00

Американский лидер выдвинул на пост главы военного ведомства посола в Норвегии

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп принял решение уволить министра Военно-морских сил Соединённых Штатов Ричарда Спенсера после совета главы американского Минобороны Марк Эспер.

«Ричард Спенсер уволен Марком Эспером. Я благодарю Ричарда за его службу», - написал глава Белого дома в Twitter.

Американский лидер выдвинул на пост главы ВМС посола в Норвегии Кеннет Брейтуэйт, поскольку «у него большие достижения и успехи». По словам Трампа, дипломат «проделает выдающуюся работу».

Напомним, Эспер объявил, что больше не доверяет Спенсеру и предложил министру уйти в отставку из-за расследования в отношении морского пехотинца Эдварда Галлагера, которого обвиняли в военных преступлениях, но суд оправдал его по большинству предъявленных обвинений.

Отметим, как писал сайт kp.ru, в защиту обвиняемого выступил американский лидер, и глава ВМС ни раз выражал недовольство вмешательством Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU