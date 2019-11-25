Антон Шипулин: Сергей Чепиков перешел в другой комитет Госдумы, чтобы «не дублировать наши полномочия»

СЕГОДНЯ 17:21 2019-11-25T17:21:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Всего в Нижней палате парламента 17 спортсменов, из них больше всего биатлонистов — трое: президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, прославленный мастер Сергей Чепиков и вот теперь еще и Антон Шипулин. Не тесно им в Госдуме, или, наоборот, в такой команде легче работается?

- С Чепиковым и Драчевым я разговаривал когда у меня только-только началась предвыборная кампания, когда я только начал понимать, что пойду именно по этому пути, - сказал Антон Шипулин. - Конечно, у меня было очень много вопросов и на многие из них они ответили. Но я привык к тому, что я все должен пропустить через себя. Все ошибки, которые я совершал в спорте, я пропускал через себя. Как говорится, дураки учатся на своих ошибках, а умные – на чужих. Вот я, наверное, из первой категории.

- Вы в одном комитете?

- Нет, но часто видимся: каждый день на пленарных заседаниях. С Сергеем Владимировичем Чепиковым также работали в комитете по спорту, но буквально на днях он решил перейти в комитет по транспорту. На мой вопрос, почему он так сделал, он сказал: “Все очень просто - мы с тобой из Свердловской области, мы оба представляем один регион, мы оба биатлонисты, поэтому не будем дублировать наши полномочия”.

ИНТЕРВЬЮ

Антон Шипулин: Биатлон - это всегда надежда. Хоть у нас и не лучшие времена

Знаменитый спортсмен, который проложил «лыжню» в Госдуму, накануне открытия зимнего сезона побывал в гостях у kp.ru (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU