Постоянное головокружение: стали известные новые подробности госпитализации Дмитрия Ульянова

СЕГОДНЯ 17:13 2019-11-25T17:13:43+03:00

Супруга актера отметила, что пока ничего не понятно

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Актер Дмитрий Ульянов попал в больницу в понедельник, 25 ноября. Бригада неотложки доставила любимца публики в 23-ю городскую больницу, где звездный пациент пройдет полное обследование.

Как стали известно mk.ru, скорую помощь актеру вызвали родственники. С самого утра мужчина жаловался на головокружение. Около 10 утра ситуация стала критичной, 47-летний актер не мог ступить и шагу без посторонней помощи. Особенно беспокоило то, что никакой травмы актер не получал, то есть состояние возникло внезапно.

Вскоре в квартире на цветном бульваре были врачи. Давление оказалось в норме, но другие показатели тоже в норме, но это еще больше насторожило – было решено доставить пациента для обследования в больницу.

dmitry_ulianov_actor Сейчас Дмитрий Ульянов проходит обследование в больнице

Врачи не исключат, что недомогание может быть предвестником инсульта, но пока не спешат ставить такой серьезный диагноз. А вот супругу Дмитрия Ульянова уверена, что не все так страшно.

- Дима проходит процедуры, пока ничего не ясно. Но ему не так уж плохо, как пишут в СМИ, — пояснила женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU