Американец ушел жить в бункер, чтобы не платить налоги

СЕГОДНЯ 17:14 2019-11-25T17:21:01+03:00

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Житель штата Висконсин спрятался от государства и необходимости платить налоги в бункере. Несколько лет в земле он готовил себе убежище. Как сообщает портал Newsweek, 41-летний американец по имени Джеффри Графф на глубине порядка 2,7 метро выкопал шестиметровый бункер. Принес туда все «необходимое» для жизни – баллоны с пропаном, ножи, огнестрельное оружие, лук со стрелами. В отсутствие электричества, телевидения, интернета и прочих продуктов цивилизации он полюбил проводить время, стреляя по различным мишеням в лесу.

Вот только лес этот оказался частным – точнее, бункер мужчина построил на территории, которая принадлежит Техническому колледжу Милуоки. На стрельбу в лесу пожаловались очевидцы и мужчину задержали. Родственники «дикаря» сообщили, что тот просто хотел жить автономно от государства, не платить налоги и прочие обязательные выплаты.

Проверка полицией показала, что он нарушил правила хранения оружия и право собственности, проникнув на чужую территорию. Сколько лет он провел в бункере, не известно, офицеры, проводившие расследование считают, что счет идет на года.

Сайт kp.ru писал, какие убежища закупают богатые москвичи на "судный день".

ИСТОЧНИК KP.RU