Антон Шипулин строит спорткомплекс под Екатеринбургом

СЕГОДНЯ 17:22 2019-11-25T17:22:58+03:00

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В редакции kp.ru накануне открытия зимнего сезона побывал наш прославленный биатлонист Антон Шипулин, который недавно стал депутатом Госдумы от Серовского избирательного округа. У Шипулина есть свой благотворительный фонд, а еще он задумал построить спорткомплекс, как он будет выглядеть — пока это держится в секрете. Но Антон нам приоткрыл завесу тайны.

- Мы слышали про строящийся спорткомплекс в Екатеринбурге, которому уже присвоили ваше имя, выделили землю и даже обещают там сколько-то миллионов на строительство…

- Я пока не буду говорить о сумме этого проекта. На самом деле я начал заниматься им около полутора лет назад, и мы проделали очень много работы для того, чтобы создать этот многофункциональный комплекс. Там можно будет заниматься 30-ю видами спорта. Мы не будем акцентировать внимание именно на биатлоне, там будет и хоккейный корт, и футбол, и легкая атлетика, гимнастика, плавание. Хотелось сделать какой-то не фундаментальный комплекс, а тренировочную базу и для спортсменов, для всех остальных жителей Екатеринбурга и Свердловской области. В этом и заключается грандиозность этого комплекса – в многофункциональности. Я раньше часто ездил на биатлонный комплекс в выходные и видел такую ситуацию — люди вдоль дороги на протяжении двух километров выстраивают свои машины, потому что все парковки забиты. И на той роллерной трассе, где катаются спортсмены, там же катаются и на велосипедах, там же ходят и мамы с колясками, там же бегают кросс. А это очень опасно.

- А в каком районе это предполагается строить?

-Как раз напротив биатлонного комплекса, который уже там с 70-80-х годов существует. Географически он очень выгодно расположен. От аэропорта ехать около 30 минут, от центра — 15-20 минут. Жителям Екатеринбурга будет удобно вечером после работы заехать потренироваться, подышать свежим воздухом, погулять с детьми.

- А чемпионаты мира там можно будет проводить?

- Мы сейчас прорабатываем этот вопрос.

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ИСТОЧНИК KP.RU