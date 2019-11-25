2019-11-25T17:25:30+03:00
Общество

Антон Шипулин: О том, что моя сестра Настя заканчивает карьеру, сам узнал из Инстаграм

Шипулин верит, что рекорд Анастасим Кузьминой как трехкратной олимпийской чемпионки на трех Олимпиадах подряд никто не побьет
Александр ГАМОВКирилл СЕРОВЛюбовь МОИСЕЕВА
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Антон ШипулинАнтон ШипулинФото: Михаил ФРОЛОВ
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В редакции kp.ru накануне открытия зимнего сезона побывал наш прославленный биатлонист Антон Шипулин, который недавно стал депутатом Госдумы. У Антона одна золотая олимпийская медаль Сочи-2014 в эстафете. А у его сестры Анастасии Кузьминой, которая выступала за Словакию, сразу три.

- На днях Анастасия написала в Инстаграм, что все, ухожу из спорта окончательно. Вам она раньше говорила об этом?

- В прошлом году она сомневалась, но потом приняла решение, что нужно побегать. Я знал, что она думала и сомневалась, и мы с ней много говорили на эту тему. Когда я прочитал ее пост в Инстаграме, я ей сразу перезвонил, спросил, а она говорит: «Я не хотела тревожить ни родителей, ни тебя, потому что должна была принять решение самостоятельно». Я считаю, что Настя — гениальная спортсменка, что она войдет в историю и ее рекорд как трехкратной олимпийской чемпионки на трех олимпиадах подряд никто не побьет. Это никому еще не удавалось, а она это сделала! Я очень горжусь своей сестрой. Она могла умело, точечно завоевывать медали на олимпийских играх и на чемпионатах мира. Вот этого мне не хватало в моем характере.

Сестра Настя, которая на три года меня старше, тоже всегда была для меня авторитетом, она всегда протаптывала дорожку для меня. Я ходил в ту же школу, я ходил в тот же институт, в ту же секцию, пошел в биатлон только из-за того, что у нее винтовку увидел, и мне хотелось быть похожим на нее.

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Антон Шипулин: Биатлон - это всегда надежда. Хоть у нас и не лучшие времена

Знаменитый спортсмен, который проложил «лыжню» в Госдуму, накануне открытия зимнего сезона побывал в гостях у kp.ru (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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