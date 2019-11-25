Антон Шипулин: О том, что моя сестра Настя заканчивает карьеру, сам узнал из Инстаграм

СЕГОДНЯ 17:25 2019-11-25T17:25:30+03:00

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В редакции kp.ru накануне открытия зимнего сезона побывал наш прославленный биатлонист Антон Шипулин, который недавно стал депутатом Госдумы. У Антона одна золотая олимпийская медаль Сочи-2014 в эстафете. А у его сестры Анастасии Кузьминой, которая выступала за Словакию, сразу три.

- На днях Анастасия написала в Инстаграм, что все, ухожу из спорта окончательно. Вам она раньше говорила об этом?

- В прошлом году она сомневалась, но потом приняла решение, что нужно побегать. Я знал, что она думала и сомневалась, и мы с ней много говорили на эту тему. Когда я прочитал ее пост в Инстаграме, я ей сразу перезвонил, спросил, а она говорит: «Я не хотела тревожить ни родителей, ни тебя, потому что должна была принять решение самостоятельно». Я считаю, что Настя — гениальная спортсменка, что она войдет в историю и ее рекорд как трехкратной олимпийской чемпионки на трех олимпиадах подряд никто не побьет. Это никому еще не удавалось, а она это сделала! Я очень горжусь своей сестрой. Она могла умело, точечно завоевывать медали на олимпийских играх и на чемпионатах мира. Вот этого мне не хватало в моем характере.

Сестра Настя, которая на три года меня старше, тоже всегда была для меня авторитетом, она всегда протаптывала дорожку для меня. Я ходил в ту же школу, я ходил в тот же институт, в ту же секцию, пошел в биатлон только из-за того, что у нее винтовку увидел, и мне хотелось быть похожим на нее.

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Знаменитый спортсмен, который проложил «лыжню» в Госдуму, накануне открытия зимнего сезона побывал в гостях у kp.ru (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU