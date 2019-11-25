МИД РФ: Москва полностью удовлетворена решением трибунала в Гааге по Керченскому проливу

СЕГОДНЯ 17:35 2019-11-25T17:35:47+03:00

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что на заседании «обнулили» попытки Киева осложнить положение России

Изменить размер текста: A A

Москва удовлетворена решением, который был принят во время первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге по инциденту в Керченском проливе. Об это сообщили в МИД РФ

«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все ее принципиальные предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В министерстве пояснили, что в ходе заседания были оставлены без внимания требования Киева относительно предельного сокращения сроков разбирательства. При этом трибунал согласился с аргументами Москвы о разделении процесса на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу.

«Трибунал поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам, что обнулило попытки Киева максимально осложнить процессуальное положение России», - заключили в МИД.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что во время первого заседания в Гааге Киеву и Москве не удалось разрешить принципиальные разногласия.

ИСТОЧНИК KP.RU