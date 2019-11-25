2019-11-25T17:26:28+03:00
Спорт

Шипулин снова стал тренироваться

В прошлом году биатлонист завершил карьеру
Александр ГАМОВКирилл СЕРОВЛюбовь МОИСЕЕВА
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Антон ШипулинАнтон ШипулинФото: Михаил ФРОЛОВ
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В редакции kp.ru накануне открытия зимнего сезона побывал наш прославленный биатлонист Антон Шипулин, который в прошлом году завершил карьеру. 32-летний спортсмен решился на это не сразу. Еще год назад Антон продолжал тренироваться, но он часто болел и выйти на прежний уровень все не удавалось. Но больше всего давила неизвестность — а что если опять не допустят к Олимпиаде?

- Руки мои, конечно, опустились, я два-три дня практически не тренировался, практически не спал, и это были самые сложные времена, наверное. Со временем это все прошло, но осадок все равно остался до сих пор, - вспомнил Антон свои ощущения после того, как его не пригласили а Пхенчхан-2018.

В результате к Новому году Шипулин принял окончательное решение уйти из спорта.

А потом все закрутилось, но уже на новом уровне. И вот этой осенью олимпийский чемпион стал депутатом Госдумы.

- Хотя бы два раза в неделю стараюсь тренироваться, потому что понимаю - резко бросать спорт нельзя. На самом деле, были определенные проблемы со здоровьем, когда я резко закончил заниматься спортом во время предвыборной кампании, когда ни минуты не было свободной, я понял, что мое здоровье начало резко ухудшаться из-за этого...

ИНТЕРВЬЮ

Антон Шипулин: Биатлон - это всегда надежда. Хоть у нас и не лучшие времена

Знаменитый спортсмен, который проложил «лыжню» в Госдуму, накануне открытия зимнего сезона побывал в гостях у kp.ru (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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