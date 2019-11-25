Отсидевший за изнасилование Шурыгиной рассказал о проблемах при трудоустройстве

СЕГОДНЯ 17:38 2019-11-25T17:40:21+03:00

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Сергей Семёнов, который был обвинен в изнасиловании Дианы Шурыгиной, рассказал, как живется на свободе и какие сложности встретили молодого человека. В первую очередь - это проблемы на работе.

- Было где-то пять собеседований, на которых мне отказали из-за судимости, - делится молодой человек.

Многие во время рабочих встреч говорят ему, что «мы на твоей стороне, но есть регламент… нельзя людей с судимостью».

- В конечном итоге, жить-то на что-то надо, я начал работать в такси. График устраивает, - делится с RT Семенов.

Помимо основной работы, которая приносит деньги, он занимается правозащитной деятельностью. По словам молодого человека, он стал жертвой оговора и несправедливого приговора суда, и в России много таких же как он.

- Я получал много писем от людей, которые пострадали как я. Мы вместе с адвокатом Сергеем Хальченко начали разбираться с поступающими обращениями. Пытаемся привлечь телевидение, оказать юридическую помощь, - рассказал Сергей Семенов.

Ранее корреспондент «КП» случайно узнал Сергея Семенова, после того, как заказал автомобиль в Самаре. О том, как прошла встреча с парнем и что он рассказал.

Историю Дианы Шурыгиной знает вся страна: она 16-летняя развязная девчонка. Чего только стоит ее знаменитая фраза про алкоголь в стакане, в котором было налито «на донышке». Он старше ее на три года. В 2016-м парня признали виновным и осудили, аж на восемь лет. После апелляции наказание ему смягчили до трех лет.

Сергей Семёнов вышел на свободу! Встреча с мамой и друзьями.10 янвраря 2017 года Сергей вышел на свободу. Эксклюзивное видео, как он возвращается домой после тюрьмы. Обнимает маму и друзей. Целый год мы боролись за су...

ИСТОЧНИК KP.RU