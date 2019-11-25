Медведев: Россия не отменит санкции первой
Москва не будет первой отменять ответные ограничительные меры в отношении Европейского Союза. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Антти Ринне.
«Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер, ответ известный: (...) конечно, мы ничего отменять не будем», - сказал глава кабмина.
По словам премьер-министра санкции и контрсанкции могут сохраниться надолго, если отношения с Евросоюзом не улучшаться и Украине не удастся «продвинутся вперед» в урегулировании своего внутреннего конфликта.
При этом Медведев отметил, что отношения Москвы и Брюсселя зависят от Евросоюза. «Это же Брюссель испортил отношения, пусть сам теперь и просит эти отношения восстановить», - заключил Медведев.
Напомним, ответные ограничения были введены в 2014 году. В июле прошлого года президент России Владимир Путин продлил контрсанкции еще на год
Медведев встретился с премьер-министром Финляндии.
ИСТОЧНИК KP.RU