Медведев: Россия не отменит санкции первой

СЕГОДНЯ 17:52 2019-11-25T18:46:18+03:00

Премьер-министр отметил, что именно Евросоюз «испортил отношения» с Москвой

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Москва не будет первой отменять ответные ограничительные меры в отношении Европейского Союза. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Антти Ринне.

«Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер, ответ известный: (...) конечно, мы ничего отменять не будем», - сказал глава кабмина.

По словам премьер-министра санкции и контрсанкции могут сохраниться надолго, если отношения с Евросоюзом не улучшаться и Украине не удастся «продвинутся вперед» в урегулировании своего внутреннего конфликта.

При этом Медведев отметил, что отношения Москвы и Брюсселя зависят от Евросоюза. «Это же Брюссель испортил отношения, пусть сам теперь и просит эти отношения восстановить», - заключил Медведев.

Напомним, ответные ограничения были введены в 2014 году. В июле прошлого года президент России Владимир Путин продлил контрсанкции еще на год

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745917" frameborder="0"></iframe> Медведев встретился с премьер-министром Финляндии.

ИСТОЧНИК KP.RU