2019-11-25T18:10:15+03:00
Политика

Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции

Чиновница останется под стражей до 20 января 2018 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции. Фото: fsrar.ruЗамглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции. Фото: fsrar.ru
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Пресненский суд Москвы арестовал заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», - зачитал решение судья Сергей Артемов.

Защита просила оставить обвиняемую на свободе, поскольку обвиняемая чиновница страдает рядом заболеваний и заботится о пожилых родителях.

Срок заключения установлен до 20 января 2018 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувший четверг, 21 ноября, замглавы Росалкогольрегулирования доставлена на допрос в отделение СК. Следствие полагает, что чиновница помогла компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не отправлять данные о производстве пива в государственную систему, и тем самым избежать уплаты налогов на 58 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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