Умер Михаил Хейфец, советский диссидент и писатель

СЕГОДНЯ 20:59 2019-11-25T20:59:21+03:00

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В понедельник, 25 ноября, в Иерусалиме на 86-ом году жизни умер известный правозащитник, советский диссидент, историк, писатель и журналист Михаил Хейфец. Об этом сообщила дочь литератора Наталья Хейфец.

Дочь писателя рассказала в интервью «9 каналу», что ее отец страдал хроническими заболеваниями сердца и почек.

Михаил Хейфец стал профессиональным литератором в 1966 году, но через четыре года его арестовали по статье «антисоветская агитация и пропаганда». Писателя приговорили к четырем годам лишения свободы, а также к двум годам ссылки за написание предисловия к самиздатскому собранию сочинений Иосифа Бродского. В годы заключения он написал, переправил «за проволоку» и выпустил в Париже три книги «Место и время», «Русское поле», «Путешествие из Дубровлага в Ермак».

С 1982 по 1990 год Михаил Хейфец был научным сотрудником Центра по изучению и документации восточноевропейского еврейства при Иерусалимском университете. В 2000 году вышло его исследование под названием «Суд над Иисусом. Еврейские версии и гипотезы».

ИСТОЧНИК KP.RU