2019-11-25T21:46:17+03:00
Политика

Суд изъял имущество у экс-главы Марий Эл Маркелова и его супруги на сумму 2,2 млрд рублей

Речь идет о 120 объектах недвижимости и 16 автомобилях
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экс-главы Марий Эл Маркелова. Фото: Валерий Кузьминых/ТАССЭкс-главы Марий Эл Маркелова. Фото: Валерий Кузьминых/ТАСС
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Нижегородский районный суд изъял имущество у арестованного по подозрению в получении крупной взятки бывшего руководителя Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги, на сумму более 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила адвокат Елена Вяткина.

Речь идет о 16 машинах, часах за миллион рублей и 120 объектах недвижимости, среди которых жилые дома-дворцы в стиле «ренессанс».

«Иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворен», - передает ТАСС слова защиты.

Решение вступило в силу в момент его принятия в понедельник, 25 ноября.

Напомним, Маркелова задержали сразу после его отставки в апреле 2017 года. Через два года, в апреле 2019 года Генпрокуратура подала иск в суд с требованием изъять имущество у экс-главы региона.

Вместе с экс-главой региона в коррупции обвинили предпринимателя Николая Криваша и генерального директора коммерческой структуры Наталью Кожанову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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