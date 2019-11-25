2019-11-25T23:00:52+03:00
Политика

Ракета-носитель «Союз-2.1В» с военным спутником успешно стартовала с Плесецка

В Минобороны сообщили, что все предстартовые операции и старт аппарата прошли в штатном режиме
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ракета-носитель «Союз-2.1В» с военным спутником успешно стартовал с ПлесецкаРакета-носитель «Союз-2.1В» с военным спутником успешно стартовал с ПлесецкаФото: REUTERS
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Ракета-носитель «Союз-2.1в» с военными космическими аппаратами стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В военном ведомстве отметили, что все предстартовые операции и старт ракеты-носителя прошли в штатном режиме. Пуск был проведен в понедельник, 25 ноября, в 20:52 мск. Контроль пуска и полета ракеты осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами.

«Боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны России», - говорится в заявлении министерства.

Напомним, в июле в интересах Минобороны с космодрома Плесецк спешно стартовала «Союз-2.1В» с четырьмя космическими аппаратами. В том же месяце с Байконура стартовал «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12», который доставил для экипажа МКС топливо, воду и продовольствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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