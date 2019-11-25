Экс-главу Коми Гайзера доставили в больницу из СИЗО «Лефортово»

25 Нояб. 23:36 2019-11-25T23:36:05+03:00

В правоохранительных органах утверждают, что бывший глава региона проходит обследование и его состояние удовлетворительное

Изменить размер текста: A A

Осужденного за организацию преступного сообщества бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера доставили из следственного изолятора «Лефортово» в одну из московских больниц для обследования. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Состояние здоровья бывшего главы Республики Коми не вызывает серьезных опасений, он был направлен из СИЗО "Лефортово" на обследование», - передаёт ТАСС заявление правоохранителей.

По данным БНК, экс-главу Коми экстренно госпитализировали из СИЗО в критическом состоянии и доставили в специальную больницу №20.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Вячеслава Гайзера является ключевым фигурантом дела о создании в Коми организованного преступного сообщества. Расследование началось 19 сентября 2015 года, экс-главе региона и ряду высокопоставленных чиновников вменили в вину взятки, мошенничество и незаконную легализацию денежных средств с помощью Фонда инвестиционных проектов.

Гайзера приговорили к 11 годам в колонии строгого режима. Для остальных участников группы суд назначил в качестве наказания от пяти лет условно до девяти лет колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU