2019-11-26T00:05:12+03:00
Умные вещи

Интернет-регистратор: В России закончились свободные IP-адреса

Эту проблему поможет решить переход на сетевой протокол IPv6
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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IPv4 – четвертая версия IP-протокола и первая широко используемая в мире – появилась еще в 1981 годуIPv4 – четвертая версия IP-протокола и первая широко используемая в мире – появилась еще в 1981 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 25 ноября, интернет-регистратор RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) распределил последние остававшиеся свободными IP-адреса протокола IPv4 в России, Европе и на Ближнем Востоке. И объявил, что номера самого широко используемого в мире протокола закончились.

Об этом регистратор сообщил на своем официальном сайте. Правда, как отмечает RIPE NCC, есть еще незначительное количество адресов четвертой версии IP-протокола, которые возвращают за ненадобностью прекратившие деятельность организации или сети. Но этого слишком мало, чтобы удовлетворить потребности пользователей.

«В течение некоторого времени мы будем выделять адреса IPv4, но это небольшое количество не приблизится к миллионам адресов, которые нужны сегодня сетям», - отмечается в сообщении.

RIPE NCC подчеркивает, что проблему поможет решить переход на сетевой протокол IPv6.

Напомним, о том, что свободные IP-адреса (уникальные номера, которые получает компьютер или любое другое устройство при подключении к интернету) протокола IPv4 заканчиваются, сайт kp.ru писал еще шесть лет назад.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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