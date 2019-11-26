2019-11-26T01:17:23+03:00
Умные вещи

Пользователи из США и Европы жалуются на сбои в работе Facebook

Больше всего сообщений о неполадках поступает от жителей востока Соединенных Штатов, Великобритании и Нидерландов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пользователи Facebook сообщают о сбоях в работе соцсетиПользователи Facebook сообщают о сбоях в работе соцсетиФото: REUTERS
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Одна из самых популярных социальных сетей в мире опять работает с перебоями. Пользователи Facebook жалуются на сбой в работе сервиса, причем больше всего таких сообщений поступает от жителей восточных штатов США, Великобритании и Нидерландов. Перебои с доступом к соцсети возникли также у владельцев аккаунтов из Польши, Бельгии и Италии.

Проблемы с Facebook начались около 21.30 по московскому времени. По данным сайта Downdetector, фиксирующего сообщения о сбоях в работе популярных интернет-ресурсов, большинство пользователей (62%) не могут обновить новостную ленту, почти четверть (23%) — авторизоваться, еще 13 процентов пользователей сообщают о полном отключении соцсети.

Стоит отметить, что неполадки в работе Facebook возникают довольно часто. Например, сайт kp.ru, писал о крупном сбое 27 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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