Глава Минэнерго Украины заявил о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа

СЕГОДНЯ 02:31 2019-11-26T02:56:40+03:00

По словам Оржеля, Киев подготовился к такому развитию событий, но делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение с «Газпромом» до конца года

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Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель предупредил соотечественников о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа из России с первого дня нового 2020 года.

Но при этом заверил, что переживать не стоит: Незалежная подготовилась к такому развитию событий, и в подземных хранилищах страны почти на треть больше «голубого топлива», чем в прошлом году. По его словам, 21,5 миллиарда кубометров позволят «полноценно выйти из отопительного сезона».

Оржель подчеркнул, что газохранилища «подготовлены в тех объемах для того, чтобы мы прошли со стабильным газообеспечением, теплообеспечением зимний период, когда у нас есть 100% риск того, что будет прекращена транспортировка газа», передает РБК-Украина.

Издание отмечает, что в последние недели «Газпром» максимально увеличил транзит «голубого топлива» через украинскую территорию, и в Киеве это считают доказательством того, что Москва не собирается продолжать транзит после 1 января.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение с «Газпромом» до конца года, назвав этот вопрос «абсолютным приоритетом». Кроме того, Оржель заявил, что если Незалежной это удастся, то уже с 1 января 2020 года цены на газ для граждан страны «достигнут исторического минимума».

ИСТОЧНИК KP.RU