В США заявили, что начав испытание радаров С-400, Турция пересекла «красную черту»

СЕГОДНЯ 03:40 2019-11-26T04:08:03+03:00

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Начав испытания радиолокационных станций (РЛС) российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, Турция пересекла «очередную красную черту», заявил американский сенатор-демократ Крис Ван Холлен.

Член сената от штата Мэриленд подчеркнул, что новость о начале испытаний радаров появилась через две недели после того, как президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган побывал в Белом доме, где его принял Дональд Трамп. По словам законодателя, теперь турецкий лидер «показал нос» американскому коллеге.

Кристофер Ван Холлен настаивает, что президент США, «как того требует действующее законодательство», должен ввести против Анкары санкции за покупку ЗРС С-400 у России, а госсекретарь Майк Помпео – поставить перед Турцией вопрос о ее новых «нарушениях в «зоне безопасности» и атаках на курдов» в Сирии, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Вашингтон предложил Анкаре просто не пользоваться купленными у России системами противовоздушной обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU