ЧП в Голливуде: вооруженный мачете налетчик ограбил магазин

СЕГОДНЯ 04:29 2019-11-26T04:56:28+03:00

Полицейские открыли по нему огонь после того, как преступник на угнанной машине врезался в патрульный автомобиль

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 25 ноября, в Голливуде произошли события, напоминающие остросюжетный боевик. Неизвестный мужчина с мачете ограбил магазин, потом угнал машину и, уходя от погони сотрудников полиции, врезался в два патрульных автомобиля, потом попытался сбежать, после чего стражи порядка открыли по нему огонь. И все это, как передает телеканал KTLA – в центре Голливуда, на пересечении Сансет-бульвара и Хайленд-авеню.

Официальный представитель пресс-службы полиции Лос-Анджелеса Крис Рамирес рассказал подробности. По его словам, налетчик был вооружен мачете длиной примерно полметра – по крайней мере, более 30 сантиметров. Угрожая своим страшным оружием, он ограбил магазин автозапчастей, а когда преступник пытался скрыться после столкновения с патрульными машинами, голливудские правоохранители применили табельное оружие.

Раненого грабителя доставили в больницу, где он позже скончался. Офицер полиции также сообщил, что пострадал один из его коллег, пытавшихся задержать преступника. Страж порядка получил травму, не угрожающую его жизни.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU