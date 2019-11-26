Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
Журналист и популярный телеведущий Владимир Соловьёв сравнил президента Украины Владимира Зеленского с завхозом. Заведующего хозяйственной частью глава соседнего государства напомнил ему своим поведением во время телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным.
«Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведет себя как завхоз, а не как президент», - так Соловьёв на своей странице в Twitter прокомментировал сообщения о том, что во время разговора с российским коллегой лидер Незалежной просил «вернуть» якобы отсутствующее на отданных Киеву катерах и буксире.
Напомним, телефонная беседа президентов России и Украины накануне вечером состоялась по инициативе украинской стороны. Собеседники обсудили запланированную на 9 декабря встречу в «нормандском формате» в Париже и договорились продолжать работу по возвращению удерживаемых лиц.
А перед этим, как писал сайт kp.ru, Зеленский пообещал украинцам, что Россия «обязательно вернет» оборудование с кораблей, задержанных во время прошлогодней провокации в Керченском проливе.
Зеленский призвал Москву вернуть недостающее на переданных кораблях оборудование.
ИСТОЧНИК KP.RU
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