Соловьев сравнил Зеленского с завхозом

СЕГОДНЯ 05:00 2019-11-26T05:31:23+03:00

Телеведущий обратил внимание на то, что глава Незалежной позвонил российскому коллеге, чтобы попросить «вернуть» оборудование с отданных Киеву кораблей

Изменить размер текста: A A

Журналист и популярный телеведущий Владимир Соловьёв сравнил президента Украины Владимира Зеленского с завхозом. Заведующего хозяйственной частью глава соседнего государства напомнил ему своим поведением во время телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным.

«Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведет себя как завхоз, а не как президент», - так Соловьёв на своей странице в Twitter прокомментировал сообщения о том, что во время разговора с российским коллегой лидер Незалежной просил «вернуть» якобы отсутствующее на отданных Киеву катерах и буксире.

Напомним, телефонная беседа президентов России и Украины накануне вечером состоялась по инициативе украинской стороны. Собеседники обсудили запланированную на 9 декабря встречу в «нормандском формате» в Париже и договорились продолжать работу по возвращению удерживаемых лиц.

А перед этим, как писал сайт kp.ru, Зеленский пообещал украинцам, что Россия «обязательно вернет» оборудование с кораблей, задержанных во время прошлогодней провокации в Керченском проливе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745142" frameborder="0"></iframe> Зеленский призвал Москву вернуть недостающее на переданных кораблях оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU