2019-11-26T05:58:41+03:00
В мире

Южная Корея расценила артиллерийские стрельбы в КНДР как провокацию

Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Северокорейский лидер Ким Чен Ын накануне побывал в гарнизоне на острове ЧханниндоСеверокорейский лидер Ким Чен Ын накануне побывал в гарнизоне на острове ЧханниндоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сеул выразил Пхеньяну протест в связи со стрельбами береговой артиллерии, расценив их как военную провокацию. Утром во вторник, 26 ноября, Минобороны Южной Кореи выслало КНДР официальное уведомление, в котором обвинило северных соседей в нарушении межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года, по которому обе страны обязаны прекратить всякую провокационную в приграничных территориях.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил гарнизон на острове Чханниндо, расположенным в Желтом море рядом с южнокорейским островом Пэннёндо – всего в 45 километрах. Там главнокомандующий КНДР приказал открыть огонь по условной цели, чтобы проверить меткость военнослужащих.

Представитель министерства обороны Южной Кореи сообщила, что ведомство «выразило категорический протест в связи с учениями береговой артиллерии Северной Кореи», известив об этом Пхеньян и устно, и письменно, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24