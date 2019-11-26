Южная Корея расценила артиллерийские стрельбы в КНДР как провокацию

СЕГОДНЯ 05:39 2019-11-26T05:58:41+03:00

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Сеул выразил Пхеньяну протест в связи со стрельбами береговой артиллерии, расценив их как военную провокацию. Утром во вторник, 26 ноября, Минобороны Южной Кореи выслало КНДР официальное уведомление, в котором обвинило северных соседей в нарушении межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года, по которому обе страны обязаны прекратить всякую провокационную в приграничных территориях.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил гарнизон на острове Чханниндо, расположенным в Желтом море рядом с южнокорейским островом Пэннёндо – всего в 45 километрах. Там главнокомандующий КНДР приказал открыть огонь по условной цели, чтобы проверить меткость военнослужащих.

Представитель министерства обороны Южной Кореи сообщила, что ведомство «выразило категорический протест в связи с учениями береговой артиллерии Северной Кореи», известив об этом Пхеньян и устно, и письменно, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU