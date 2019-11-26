2019-11-26T06:56:45+03:00
Экономика

Мантуров заверил, что автомобили в России из-за увеличения утильсбора не подорожают

Цены в связи с повышением утилизационного сбора не повысятся ни на отечественные, ни на импортные машины
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава Минпромторга России Денис МантуровГлава Минпромторга России Денис МантуровФото: Евгения ГУСЕВА
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Российские автомобилисты могут не беспокоиться: из-за повышения утилизационного сбора с первого дня нового года ни отечественные, ни импортные машины в нашей стране не подорожают. Так утверждает министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он объяснил журналистам, почему в его ведомстве так считают.

«Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки», - пояснил глава Минпромторга.

Он добавил, что на цене импортных машин это тоже не отразится, поскольку доля индексации утилизационного сбора в стоимости иномарок составляет от двух до пяти процентов. Поэтому «существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается».

В России подорожают автомобили.В 2020 году цены на автомобили в России повысятся из-за утильсбора

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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