Мантуров заверил, что автомобили в России из-за увеличения утильсбора не подорожают
Российские автомобилисты могут не беспокоиться: из-за повышения утилизационного сбора с первого дня нового года ни отечественные, ни импортные машины в нашей стране не подорожают. Так утверждает министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он объяснил журналистам, почему в его ведомстве так считают.
«Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки», - пояснил глава Минпромторга.
Он добавил, что на цене импортных машин это тоже не отразится, поскольку доля индексации утилизационного сбора в стоимости иномарок составляет от двух до пяти процентов. Поэтому «существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается».
В России подорожают автомобили.В 2020 году цены на автомобили в России повысятся из-за утильсбора
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU