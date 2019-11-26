2019-11-26T07:33:10+03:00
Политика

Минобороны сообщило о подготовке "Белыми касками" провокаций в Сирии

Организация совместно с боевиками хочет инсценировать химическую атаку в Идлибе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в сирийском ИдлибеВ Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в сирийском ИдлибеФото: REUTERS
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Боевики "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в России экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра") совместно с организацией "Белый каски" планируют устроить инсценировки авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Такую информацию министерству обороны РФ подтвердили сразу по нескольким каналам, в том числе местные жители. Они сообщили, что в начала ноября в населенный пункт Сармада в сопровождении боевиков прибыли неизвестные люди. С собой у них были грузовики с разлитыми по емкостям химикатами.

"В одной из машин находилось профессиональное видеооборудование и фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

С помощью них планируется возложить вину за "атаки" против мирных жителей на официальную Сирию и ВКС РФ. Провокационные ролики якобы свидетельствующие об уничтожении гражданских объектах появятся в социальных сетях, передает ТАСС.

Напомним, что основанные в 2013 году "Белые каски" действуют в неподконтрольных правительству САР районах страны. Они заявляют своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, тогда как Дамаск обвиняет "активистов" в связях с террористами, а Москве неоднократно сообщала о подготовке провокаций организацией.

Сайт kp.ru писал, что одна из таких постановочных съемок была раскрыта спецкором "КП" Александром Коцем. Он отправился в город Дума и поговорил с "пострадавшим" мальчиком из скандального видео.

Правда о химатаках.Мы нашли 11-летнего пацаненка, жертву "химической атаки" правительственных войск и поговорили с ним...Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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