Каждый четвертый литр дизельного топлива оказывается суррогатным

СЕГОДНЯ 08:04 2019-11-26T08:04:41+03:00

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Примерно 15 процентов дизельного топлива в России является поддельным. То есть, каждый четвертый литр, который приобретают автомобилисты, не соответствует требованиям качества. Самая большая доля суррогата в зимнем топливе, такие данные озвучили в Росстандарте.

По подсчетам ведомства, всего на рынке реализуется 65 млн тонн бензина и дизеля, на суррогатный продукт приходится примерно 6 млн т. Проверки, проведенные на 920 заправках в 81 случае выявили несоответствия.

В Минпромторге признают, что проблема имеется, но не таких масштабах. Доля некачественного топлива в 2019 году составляет 8,8%, сообщили «Известиям» в ведомстве. Основные поставщики суррогатного горючего — базы нефтепродуктообеспечения и мини-НПЗ.

- Часто в бак вместо дизеля попадают печное или судовое маловязкое топливо. У такого продукта высокое содержание серы, в результате забивается топливный насос, и машина встает. Плюс когда сера сгорает и попадает в воду, получается опасная серная кислота, — сказал «Известиям» руководитель Федерации автомобилистов России, член Общественного совета при Росстандарте Сергей Канаев.

Ранее сообщалось, что почти каждая пятая заправочная станция в России (19%) недоливает своим клиентам топливо. К такому выводу пришел Росстандарт по итогам проведенной в 2019 году проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU