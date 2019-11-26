Российские дипломаты предостерегли Чехию от установки памятника "власовцам"
Формирование было создано нацистами, а потому его деятельность квалифицируется как преступления против человечности
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Посольство России в Чехии предостерегло властей республики от установки на территории пражского района Прага-Ржепорые памятника "власовцам".
Дипломаты напомнили, что эта русская освободительная армия была создана нацистским руководством Третьего рейха в качестве вооруженного формирования. Совершенные его участниками военные преступления против человечности не имеют срока давности, о чем говорится в соответствующей Конвенции.
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ИСТОЧНИК KP.RU