Российские дипломаты предостерегли Чехию от установки памятника "власовцам"

СЕГОДНЯ 08:22 2019-11-26T08:22:24+03:00

Формирование было создано нацистами, а потому его деятельность квалифицируется как преступления против человечности

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Посольство России в Чехии предостерегло властей республики от установки на территории пражского района Прага-Ржепорые памятника "власовцам".

Дипломаты напомнили, что эта русская освободительная армия была создана нацистским руководством Третьего рейха в качестве вооруженного формирования. Совершенные его участниками военные преступления против человечности не имеют срока давности, о чем говорится в соответствующей Конвенции.

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ИСТОЧНИК KP.RU