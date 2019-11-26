Россия планирует подписать с Турцией новый контракт на поставки С-400 в 2020 году
Россия поставит Турции по опциону второй полк С-400, контракт будет подписан в 2020 году, заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
В этом году Россия выполнила контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в Турцию на сумму 2,5 миллиарда долларов. По контракту также предполагается ещё один полковой комплект, сообщает РИА Новости.
- Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов. Но хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками С-400. У нас впереди большие планы, - добавил Михеев.
Глава "Рособоронэкспорта" также отметил, что Москва передала Анкаре техзадание на третий этап работы - третью партию С-400, и что технические вопросы с Турцией уже решены, сейчас оговаривается финансовая составляющая.
США многократно призывали Турцию отказаться от военной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU