Россия планирует подписать с Турцией новый контракт на поставки С-400 в 2020 году

СЕГОДНЯ 09:07 2019-11-26T09:07:03+03:00

Глава "Рособоронэкспорта" указал на большие планы по сотрудничеству с Анкарой

Изменить размер текста: A A

Россия поставит Турции по опциону второй полк С-400, контракт будет подписан в 2020 году, заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

В этом году Россия выполнила контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в Турцию на сумму 2,5 миллиарда долларов. По контракту также предполагается ещё один полковой комплект, сообщает РИА Новости.

- Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов. Но хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками С-400. У нас впереди большие планы, - добавил Михеев.

Глава "Рособоронэкспорта" также отметил, что Москва передала Анкаре техзадание на третий этап работы - третью партию С-400, и что технические вопросы с Турцией уже решены, сейчас оговаривается финансовая составляющая.

США многократно призывали Турцию отказаться от военной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU