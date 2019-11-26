2019-11-26T09:16:33+03:00
Экономика

Банки стали чаще передавать долги коллекторам

Такая тенденция характерна для некрупных финансовых организаций
Елена АКИМОВА
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Коллекторы стали чаще получать долги на взысканиеКоллекторы стали чаще получать долги на взысканиеФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Банки стали все чаще передавать долги на взыскание коллекторам. В финансовых организациях предпочитают не ждать, когда проблемный заемщик вернет средства, а подключать профессиональных взыскателей.

С января по сентябрь 2019-го финансовые организации отправляли на агентское взыскание кредиты с просрочкой 181–360 дней в два с половиной раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В 61,2% случаев коллекторы получают долг, просрочка по которому составляет 721 день (почти два года). До 15% выросли просрочки, которые не гасят в период со 181 до 360 дней.

Всего по итогам 9 месяцев 2019 года в руки к профессиональным взыскателям попали долги на сумму 453 млрд рублей. Это на 10% больше аналогичного показателя прошлого года.

Коллекторы прогнозируют, что через год банки будут передавать долги, которые не удается вернуть на протяжении 200 дней. Но такой точки зрения придерживаются малые финансовые организации, а вот в крупных банках, входящих в топ-30, пока предпочитают возвращать средства самостоятельно, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что коллекторы не будут выколачивать долги за ЖКХ. Требовать заплатить за коммуналку могут только управляющие и снабжающие организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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