Роспотребнадзор дал рекомендации, как не разориться в «черную пятницу»

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-26T09:33:19+03:00

В Роспоребнадзоре дали совет, как не разориться в "черную пятницу" Фото: Анастасия Осипова

Заниматься онлайн-шопингом во время глобальной распродажи тоже нужно с умом

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Сотрудники Роспотребнадзора решили напомнить россиянам, как не разориться во время «черной пятницы». Специально для этого в ведомстве даже составили небольшой свод правил, следуя которым удастся сохранить свежую голову и полный кошелек.

Во-первых, не стоит доверять слишком низкой цене товара. Высока вероятность, что это мошенники пытаются привлечь доверчивых покупателей.

Прежде чем совершать покупки, нужно озадачиться проверкой документов, ведь товар должен соответствовать всем требованиям. Если продавец готов предоставить подтверждения, в которых значится, что продукт безопасен для жизни и здоровья покупателя и не несет вреда для окружающей среды, то можно задуматься о покупке.

Во-вторых, нужно обратить внимание на условия доставки и сопутствующие приобретения. Часто ценник на товар оказывается низким, но он компенсируется высокой ценой на доставку. В таком случае стоит отдать предпочтение добросовестному продавцу и не гнаться за мнимой скидкой.

В-третьих, нужно сравнивать цены на разных ресурсах. Часто стоимость специально завышают перед распродажей, чтобы потом продемонстрировать «вау» эффект. Привлечь к ответственности сайт за это не получится, но избежать лишних трат вполне возможно.

В целом во время онлайн-шопинга стоит быть осмотрительным, так как помимо недобросовестных продавцов на площадках присутствуют мошенники. Это фишинговые сайты, главная задача которых — кража персональных данных, в том числе приватной информации, дающей доступ к банковскому счету.

В этом случае существует единственный способ обезопасить себя – внимательно проверять написание адреса ресурса — от настоящего он может отличаться всего одним символом, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU