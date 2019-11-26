2019-11-26T10:01:20+03:00
Наука

Ракета-носитель "Союз-2.1в" успешно вывела военный спутник на орбиту

Разгонный блок "Волга" был затоплен в Тихом океане
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутникРакета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутникФото: REUTERS
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Ракета-носитель "Союз-2.1в" успешно вывела военный спутник на расчетную орбиту. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Сайт kp.ru писал, что пуск был осуществлен с космодрома Плесецк вечером в понедельник, 25 ноября. Выведение аппарата на орбиту прошло в штатном режиме. Он уже принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил страны.

В ведомстве уточнили, что спутник был создан на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, и оптическая аппаратура позволяет ему производить съемку поверхности Земли. Сейчас с аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Разгонный блок "Волга", который осуществлял выведение спутника на целевую орбиту, успешно сведен с нее и затоплен специалистами Главного испытательного космического центра в Тихом океане, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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