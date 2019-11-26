Ракета-носитель "Союз-2.1в" успешно вывела военный спутник на орбиту
Ракета-носитель "Союз-2.1в" успешно вывела военный спутник на расчетную орбиту. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
Сайт kp.ru писал, что пуск был осуществлен с космодрома Плесецк вечером в понедельник, 25 ноября. Выведение аппарата на орбиту прошло в штатном режиме. Он уже принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил страны.
В ведомстве уточнили, что спутник был создан на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, и оптическая аппаратура позволяет ему производить съемку поверхности Земли. Сейчас с аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы функционируют в штатном режиме.
Разгонный блок "Волга", который осуществлял выведение спутника на целевую орбиту, успешно сведен с нее и затоплен специалистами Главного испытательного космического центра в Тихом океане, передает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU