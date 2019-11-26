В МВД назвали преступления, которые чаще всего происходят в канун Нового года

СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-26T09:48:52+03:00

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В Министерстве внутренних дел России готовятся к новогодним праздникам и дело вовсе не в елке и гирляндах. По статистике в это время происходит всплеск преступности, и чтобы россияне знали, в каких сферах чаще всего орудуют нарушители, полицейские составили своеобразный рейтинг

На первой строчке квартирные кражи. Поживиться чужим добром в новогодней суете проще простого, так как многие владельцы недвижимости спешат уехать за город или из страны.

Традиционно растет число краж из банкоматов и терминалов оплаты. На улицы выходят разбойники, которые не гнушаются нападать на людей в подворотнях и подъездах.

Особенно внимательными стоит быть тем, кто имеет отношение к деньгам: инкассаторам, сотрудникам почтовых отделений, работникам банков и ювелирных, ломбардов.

- Цель у всего одна - завладеть чужим имуществом и денежными средствами, - комментируют News.ru в МВД.

Ранее стало известно сколько в среднем стоит искусственная новогодняя елка. По данным на 21 ноября 2019 года за пластиковую красавицу платили по 2464 рубля. Такие цифры озвучил оператор фискальных данных «Такском».

ИСТОЧНИК KP.RU