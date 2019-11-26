Посол РФ в Великобритании: диалог по выдаче виз идет тяжело
Диалог с Великобританией по выдаче виз российским дипломатам идет довольно тяжело. Об этом рассказал посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин.
Он напомнил, что отношения между странами сильно ухудшились после отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В марте 2018 года без предъявления доказательств Лондон обвинил Москву в причастности к случившемуся и выслал из страны 23 российских дипломатов. Также были приняты другие ограничительные меры. Россия ответила зеркально, писал сайт kp.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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