2019-11-26T10:40:54+03:00
Политика

Посол РФ в Великобритании: диалог по выдаче виз идет тяжело

Лондон пока не настроен на улучшение отношений с Москвой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Диалог с Великобританией по выдаче виз российским дипломатам идет довольно тяжело. Об этом рассказал посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин.

Он напомнил, что отношения между странами сильно ухудшились после отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В марте 2018 года без предъявления доказательств Лондон обвинил Москву в причастности к случившемуся и выслал из страны 23 российских дипломатов. Также были приняты другие ограничительные меры. Россия ответила зеркально, писал сайт kp.ru.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Землетрясение в Албании: погибли не менее четырех человек
В WhatsApp планирутеся появление функции исчезающих сообщений
В МВД назвали преступления, которые чаще всего происходят в канун Нового года
Ракета-носитель "Союз-2.1в" успешно вывела военный спутник на орбиту
"Нафтогаз" пригрозил закачкой транзитного газа из России в свои хранилища
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не разориться в «черную пятницу»
Банки стали чаще передавать долги коллекторам
Россия планирует подписать с Турцией новый контракт на поставки С-400 в 2020 году
В центре по борьбе со СПИДом назвали самые инфицированные регионы
Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании
Сенцов потребовал "вернуть" Украине атомную бомбу
Штрих-кот: В России начнут маркировать животных
Российские дипломаты предостерегли Чехию от установки памятника "власовцам"
В Тбилиси полиция применила водометы против протестующих
Каждый четвертый литр дизельного топлива оказывается суррогатным
В Британии задержан новый подозреваемый по делу о гибели 39 мигрантов
В Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4
Минобороны сообщило о подготовке "Белыми касками" провокаций в Сирии
Мантуров заверил, что автомобили в России из-за увеличения утильсбора не подорожают
Пушков посоветовал Оржелю определиться, что для Украины важнее – иски или контракт с «Газпромом»
Южная Корея расценила артиллерийские стрельбы в КНДР как провокацию
Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
ЧП в Голливуде: вооруженный мачете налетчик ограбил магазин
В США заявили, что начав испытание радаров С-400, Турция пересекла «красную черту»
Задержанную в резиденции Трампа китаянку в США приговорили к восьми месяцам тюрьмы
Глава Минэнерго Украины заявил о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа
Украина считает заключение контракта с Россией на транзит газа «абсолютным приоритетом»
Пользователи из США и Европы жалуются на сбои в работе Facebook