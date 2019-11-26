В Подмосковье нашли труп таксиста, пролежавший в машине несколько дней

СЕГОДНЯ 10:59 2019-11-26T11:34:12+03:00

Автомобиль был припаркован во дворе жилого дома в Красногорске

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Во дворе жилого дома в подмосковном Красногорске нашли автомобиль с трупом таксиста внутри. Тело 51-летнего москвича пролежало за заднем сиденье "Шкоды Рапид" не менее двух дней.

На подозрительную машину на улице Вокзальной обратили внимание лишь вечером в воскресенье, 24 ноября. Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, на шее погибшего таксиста "Сити-Мобил" обнаружены ссадины. Обстоятельства смерти мужчины выясняются.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее убийство таксиста произошло в Татарстане. 26-летний мужчина расправился с водителем по пути в Башкирию. Момент совершения преступления застала спутница нападавшего, которая ненадолго отошла от машины. Позже она сама чуть было не стала жертвой кровавой расправы от рук возлюбленного.

ИСТОЧНИК KP.RU