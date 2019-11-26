В Подмосковье нашли труп таксиста, пролежавший в машине несколько дней
Во дворе жилого дома в подмосковном Красногорске нашли автомобиль с трупом таксиста внутри. Тело 51-летнего москвича пролежало за заднем сиденье "Шкоды Рапид" не менее двух дней.
На подозрительную машину на улице Вокзальной обратили внимание лишь вечером в воскресенье, 24 ноября. Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, на шее погибшего таксиста "Сити-Мобил" обнаружены ссадины. Обстоятельства смерти мужчины выясняются.
Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее убийство таксиста произошло в Татарстане. 26-летний мужчина расправился с водителем по пути в Башкирию. Момент совершения преступления застала спутница нападавшего, которая ненадолго отошла от машины. Позже она сама чуть было не стала жертвой кровавой расправы от рук возлюбленного.
ИСТОЧНИК KP.RU