Маурицио Сарри рассказал о состоянии Роналду

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-26T12:06:31+03:00

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Перед грядущим ответным матчем в рамках Лиги Чемпионов Маурицио Сарри намекнул на то, что Криштиану Роналду еще не до конца восстановился, хотя и провел полностью всю тренировку.

Итальянский специалист еще не уверен в том, что португальца следует выпускать на этот матч в старте. BBC сообщает, что Роналду, возможно выйдет с замены или вовсе проведет матч на скамейке запасных.

«Если игрок, который так много выиграл, злится на замену, значит у него все еще много мотивации. Криштиану тренировался со своими товарищами по команде в воскресенье. Кажется, что его состояние улучшается, но мы все еще должны оценить. Положительным моментом является то, что он мог играть на протяжении всей тренировки», — сказал Сарри, намекая на то, что все еще не уверен в том, что Роналду в подходящем состоянии, чтобы выйти в старте.

Криштиану не играл в матче с "Аталантой" по той же причине, Сарри счел, что травмированное колено не позволит ему играть в полную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU