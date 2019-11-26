Маурицио Сарри рассказал о состоянии Роналду
Перед грядущим ответным матчем в рамках Лиги Чемпионов Маурицио Сарри намекнул на то, что Криштиану Роналду еще не до конца восстановился, хотя и провел полностью всю тренировку.
Итальянский специалист еще не уверен в том, что португальца следует выпускать на этот матч в старте. BBC сообщает, что Роналду, возможно выйдет с замены или вовсе проведет матч на скамейке запасных.
«Если игрок, который так много выиграл, злится на замену, значит у него все еще много мотивации. Криштиану тренировался со своими товарищами по команде в воскресенье. Кажется, что его состояние улучшается, но мы все еще должны оценить. Положительным моментом является то, что он мог играть на протяжении всей тренировки», — сказал Сарри, намекая на то, что все еще не уверен в том, что Роналду в подходящем состоянии, чтобы выйти в старте.
Криштиану не играл в матче с "Аталантой" по той же причине, Сарри счел, что травмированное колено не позволит ему играть в полную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU