2019-11-26T11:26:19+03:00
Экономика

Роструд предостерегает россиян о поддельных штрафах от имени трудовых инспекций

При подозрениях об истинности квитанции следует сверить реквизиты получателя
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россияне стали получать фальшивые постановления об административном наказании за нарушения в трудовой сфере.Россияне стали получать фальшивые постановления об административном наказании за нарушения в трудовой сфере.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Федеральная служба по труду и занятости предупреждает о мошеннической схеме с рассылкой поддельных постановлений о штрафах от имени инспекций труда. Подобные бумаги приходят юридическим лицам в Свердловской области.

Россияне стали получать фальшивые постановления об административном наказании за нарушения в трудовой сфере, говорится в сообщении пресс-службы Роструда. Ведомство рекомендует работодателям внимательно сверять реквизиты получателя в постановлениях о штрафах. Средства при уплате штрафа должны поступать в Федеральное казначейство. Никакая другая организация не может быть получателем.

Если работодатель сомневается в том, что организация, направившая штраф, достоверна, ему следует обратиться в отделение трудовой инспекции своего региона, передает пресс-служба Роструда рекомендацию замруководителя ведомства Ивана Шкловца.

Сегодня сайт kp.ru рассказывал о фальшивых штрафах на 10 тысяч рублей якобы от Роспотребнадзора, распространившихся по Свердловской области. Реквизиты на квитанциях не совпадают с реквизитами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, что в 2011 году была подобная волна штрафов от мошенников. Автовладельцы Москвы тогда стали получать по почте поддельные квитанции от ГИБДД за нарушения, которых они не совершали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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