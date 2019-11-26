2019-11-26T11:55:06+03:00
Политика

Песков опроверг подготовку встречи Путина с главами спортивных федераций

Сообщалось, что "круглый стол" состоится в четверг, 28 ноября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин не созывал встречу руководителей спортивных федераций страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появились сообщения в четверг, 28 ноября, состоится "круглый стол". Якобы президент хотел обсудить со спортивным сообществом возможное отстранение наших атлетов от международных соревнований и введения других санкций WADA.

"Нет. Это не так", - цитирует корреспондент "КП" Дмитрий Смирнов представителя Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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