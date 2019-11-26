Турист в Венеции чуть не утонул в канале, делая селфи

СЕГОДНЯ 12:09 2019-11-26T12:10:32+03:00

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В Сети популярность набирает видеоролик из Венеции, где турист в шапке Санты Клауса чуть не утонул в одном из многочисленных каналов города. На видео мужчина на ходу делает селфи и из-за продолжающегося наводнения не замечает, что затопленная пешеходная зона под его ногами уже закончилась, а неожиданно глубокий водный канал уже начался. Турист с головой ушел под воду, хотя за мгновение до падения явно заметил, что прямо рядом с ним находится мост через канал. Правда мужчина успел как можно выше поднять телефон, закрепленный на селфи-палке, что только добавило ролику просмотров в Твиттере.

Делавший селфи турист ушел под воду в затопленной Венеции и попал на видео.

Интернет-пользователи попытались найти в этой ситуации хоть какой-то позитив: "Ну хотя бы его мобильник останется сухим", - пишет один из них. Другой удивляется тому, как турист расставил приоритеты: "Он мог утонуть... Но он взялся спасать телефон". Также многие выразили большое беспокойство за здоровье бедолаги: "Фу. Он вообще в курсе, насколько грязная эта вода?" - удивилась пользовательница. Другие комментаторы представили, сколько в канале после наводнения может быть токсинов, бактерий и мусора. "Ради его блага, надеюсь, что его следующая остановка была в госпитале..." - пишут в Твиттере.

Однако многие решили просто посмеяться над бедолагой:

- Кажется, он думал, что мост рядом был просто для красоты.

- Кажется, он не понял, что в Венеции, если ты не совсем рядом со зданием или идешь перпендикулярно к зданию, ты точно уйдёшь под воду, - решили в Твиттере.

Напомним, что Венеция переживает сильнейшее за 53 года наводнение. Пик его пришелся на начало-середину ноября, город был затоплен на 80%, а максимальная высота уровня воды достигала почти двух метров. Также известно о двоих погибших. Ущерб от разгула стихии предположительно составит более миллиарда евро - многие памятники культуры города, включая древнюю базилику на площади Сан-Марко, нуждаются в восстановлении.

Однако события в Венеции, несмотря на всю драматичность, уже не впервые становятся источником забавных ситуаций. Ранее kp.ru рассказывал о молодом итальянце, который устроил заплыв на затопленной площади Сан-Марко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/744313" frameborder="0"></iframe> Венеция после наводнения.В воскресенье город готовился к более сильным наводнениям (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU