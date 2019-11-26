Турист в Венеции чуть не утонул в канале, делая селфи
В Сети популярность набирает видеоролик из Венеции, где турист в шапке Санты Клауса чуть не утонул в одном из многочисленных каналов города. На видео мужчина на ходу делает селфи и из-за продолжающегося наводнения не замечает, что затопленная пешеходная зона под его ногами уже закончилась, а неожиданно глубокий водный канал уже начался. Турист с головой ушел под воду, хотя за мгновение до падения явно заметил, что прямо рядом с ним находится мост через канал. Правда мужчина успел как можно выше поднять телефон, закрепленный на селфи-палке, что только добавило ролику просмотров в Твиттере.
Делавший селфи турист ушел под воду в затопленной Венеции и попал на видео.
Интернет-пользователи попытались найти в этой ситуации хоть какой-то позитив: "Ну хотя бы его мобильник останется сухим", - пишет один из них. Другой удивляется тому, как турист расставил приоритеты: "Он мог утонуть... Но он взялся спасать телефон". Также многие выразили большое беспокойство за здоровье бедолаги: "Фу. Он вообще в курсе, насколько грязная эта вода?" - удивилась пользовательница. Другие комментаторы представили, сколько в канале после наводнения может быть токсинов, бактерий и мусора. "Ради его блага, надеюсь, что его следующая остановка была в госпитале..." - пишут в Твиттере.
Однако многие решили просто посмеяться над бедолагой:
- Кажется, он думал, что мост рядом был просто для красоты.
- Кажется, он не понял, что в Венеции, если ты не совсем рядом со зданием или идешь перпендикулярно к зданию, ты точно уйдёшь под воду, - решили в Твиттере.
Напомним, что Венеция переживает сильнейшее за 53 года наводнение. Пик его пришелся на начало-середину ноября, город был затоплен на 80%, а максимальная высота уровня воды достигала почти двух метров. Также известно о двоих погибших. Ущерб от разгула стихии предположительно составит более миллиарда евро - многие памятники культуры города, включая древнюю базилику на площади Сан-Марко, нуждаются в восстановлении.
Однако события в Венеции, несмотря на всю драматичность, уже не впервые становятся источником забавных ситуаций. Ранее kp.ru рассказывал о молодом итальянце, который устроил заплыв на затопленной площади Сан-Марко.
Венеция после наводнения.В воскресенье город готовился к более сильным наводнениям (c) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU