Верховный суд не стал расширять срок давности по налоговым преступлениям

СЕГОДНЯ 13:10 2019-11-26T13:10:53+03:00

По мнению юристов, расширение сроков позволило бы возбуждать уголовные дела на основании претензий, "неожиданно возникших спустя десятки лет"

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26 ноября прошел Пленум Верховного суда, на котором были разъяснены вопросы рассмотрения дел о налоговых преступлениях. Было решено, что моментом окончания налоговых преступлений следует считать дату фактической неуплаты сборов.

Споры и обсуждения по этому вопросу шли несколько месяцев.

- В первом варианте была заложена правовая позиция, фактически расширяющая срок давности по налоговым преступлениям. Предлагалось считать преступление оконченным только с момента уплаты налогов. Данный пункт проекта вызвал широкий резонанс, поскольку вводил огромный элемент правовой неопределенности, давал основания возбуждать уголовные дела на основании каких-нибудь претензий, неожиданно возникших спустя десятки лет, - разъяснил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, участвовавший в обсуждении.

В документе также отмечается, что привлекать к ответственности за налоговые преступления будут не только номинальных руководителей организаций, но и тех, кто руководил через подставных лиц.

- В случае уклонения от налогов реальный организатор бизнеса будет проходить как исполнитель преступления, а подставное лицо – как пособник, при условии, если оно сознавало, что участвует в уклонении от уплаты налогов, - пояснил Груздев.

ИСТОЧНИК KP.RU