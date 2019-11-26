2019-11-26T13:10:53+03:00
Общество

Верховный суд не стал расширять срок давности по налоговым преступлениям

По мнению юристов, расширение сроков позволило бы возбуждать уголовные дела на основании претензий, "неожиданно возникших спустя десятки лет"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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26 ноября прошел Пленум Верховного суда, на котором были разъяснены вопросы рассмотрения дел о налоговых преступлениях. Было решено, что моментом окончания налоговых преступлений следует считать дату фактической неуплаты сборов.

Споры и обсуждения по этому вопросу шли несколько месяцев.

- В первом варианте была заложена правовая позиция, фактически расширяющая срок давности по налоговым преступлениям. Предлагалось считать преступление оконченным только с момента уплаты налогов. Данный пункт проекта вызвал широкий резонанс, поскольку вводил огромный элемент правовой неопределенности, давал основания возбуждать уголовные дела на основании каких-нибудь претензий, неожиданно возникших спустя десятки лет, - разъяснил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, участвовавший в обсуждении.

В документе также отмечается, что привлекать к ответственности за налоговые преступления будут не только номинальных руководителей организаций, но и тех, кто руководил через подставных лиц.

- В случае уклонения от налогов реальный организатор бизнеса будет проходить как исполнитель преступления, а подставное лицо – как пособник, при условии, если оно сознавало, что участвует в уклонении от уплаты налогов, - пояснил Груздев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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