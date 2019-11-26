Верховный суд не стал расширять срок давности по налоговым преступлениям
26 ноября прошел Пленум Верховного суда, на котором были разъяснены вопросы рассмотрения дел о налоговых преступлениях. Было решено, что моментом окончания налоговых преступлений следует считать дату фактической неуплаты сборов.
Споры и обсуждения по этому вопросу шли несколько месяцев.
- В первом варианте была заложена правовая позиция, фактически расширяющая срок давности по налоговым преступлениям. Предлагалось считать преступление оконченным только с момента уплаты налогов. Данный пункт проекта вызвал широкий резонанс, поскольку вводил огромный элемент правовой неопределенности, давал основания возбуждать уголовные дела на основании каких-нибудь претензий, неожиданно возникших спустя десятки лет, - разъяснил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, участвовавший в обсуждении.
В документе также отмечается, что привлекать к ответственности за налоговые преступления будут не только номинальных руководителей организаций, но и тех, кто руководил через подставных лиц.
- В случае уклонения от налогов реальный организатор бизнеса будет проходить как исполнитель преступления, а подставное лицо – как пособник, при условии, если оно сознавало, что участвует в уклонении от уплаты налогов, - пояснил Груздев.
ИСТОЧНИК KP.RU