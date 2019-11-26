Российские медики помогают вернувшимся в Пальмиру сирийцам

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-26T12:27:53+03:00

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Древняя Пальмира полностью перешла под контроль правительственных войск. Теперь в городе спокойно, в свои дома возвращаются беженцы, в регионе открываются школы и медпункты.

В первую очередь, в помощи врачей нуждаются дети. Российские военные медики проводят осмотры прямо в учебных классах. А в одном из учебных учреждений врачи устроили день открытых дверей, передает Пятый канал.

Кроме того вернуться к мирной жизни жителям помогают российские военные. Центр по примирению враждующих сторон доставил в древний город груз гуманитарной помощи. Жителям традиционно выдают продуктовые пайки, а для детей заготовлены рюкзаки, ручки, тетради.

«Каждый житель, каждый ребенок сегодня получит эту помощь. Для них это очень необходимо и актуально, в связи с тем, что город разрушен, существенная безработица и с продуктами питания местные жители испытывают определенные трудности. Поэтому помощь российских Вооруженных сил и в целом России, конечно, здесь воспринимается очень положительно», - цитирует представителя командования группировки российских войск в САР Алексея Иванова сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU