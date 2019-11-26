В Мали столкнулись два вертолета: погибли 13 французских военных

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-26T13:03:30+03:00

Тринадцать французских военнослужащих погибли в результате столкновения двух вертолетов в Мали Фото: REUTERS

Авиакатастрофа произошла во время операции против экстремистов

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В западноафриканской стране Мали столкнулись два вертолета. В результате авиакатастрофы погибли 13 французских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента "пятой республики" Эммануэля Макрона.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших, а также заявил о поддержке французских формирований, участвующих в военных операциях в регионе Сахеля.

"Президент с глубокой скорбью сообщает о гибели 13 французских солдат вечером в понедельник в результате столкновения двух вертолетов во время операции против экстремистов", - говорится в сообщении администрации.

Напомним, что в марте 2012 года в Мали произошел государственный переворот. Восставшие против властей военные захватили президентский дворец в Бамако, а также ряд СМИ.

С тех пор в стране регулярно происходят столкновения банд исламистов с правительственными войсками. Последних поддерживают военные Французского легиона. Сайт kp.ru писал, что именно благодаря им в 2017 году удалось предотвратить теракт на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU