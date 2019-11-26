2019-11-26T13:14:05+03:00
Происшествия

ФСБ задержала экс-заместителя начальника уголовного розыска в Москве

Руслана Дейниченко подозревают в превышении должностных полномочий и причастности к преступлениям в сфере недвижимости
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В операции по задержанию участвовали силовики и следователи. Фото: Виталий Невар ТАССВ операции по задержанию участвовали силовики и следователи. Фото: Виталий Невар ТАСС
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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего заместителя начальника уголовного розыска Пресненского отдела полиции Москвы майора полиции Руслана Дейниченко.

Его уволили из органов в начале 2019 года по "дискредитирующим обстоятельствам". Теперь бывший сотрудник МВД подозревается в превышении должностных полномочий и причастности к преступлениям в сфере недвижимости, передает РБК.

Задержание состоялось во вторник, 26 ноября. В операции участвовали сотрудники ФСБ и Главного следственного управления СК по Москве. Теперь устанавливаются возможные связи Дейниченко с предпринимателем Рафаэлем Хамидуллиным, арестованным в августе по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Дело в том, что на бизнесмена и аффилированных с ним лиц оформлено несколько десятков квартир в центре Москвы. Почти половина прежних владельцев этой недвижимости пропали без вести, а теперь их жилье сдается посуточно или уже переделано под сауны.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом месяце в Москве задержали сотрудника городского Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-западному округу ГУ МВД России. Правоохранитель попался на вымогательстве взятки в полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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